Selenskyj: Schwere Angriffswelle des russischen Militärs

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge einen der schwersten Luftangriffe auf die Ukraine seit Beginn des Angriffskrieges ausgeführt. Luftwaffensprecher Jurij Ihnat sagte im ukrainischen Fernsehen:

Derart viele rote feindliche Ziele haben wir seit langem nicht mehr auf unseren Monitoren gehabt. Jurij Ihnat, Luftwaffensprecher

Tote und Verletzte bei Angriffswelle

Behördenangaben nach wurden dabei landesweit mindestens sechs Menschen getötet und mehr als drei Dutzend verletzt. Sprecher Ihnat betonte: "Es flog praktisch alles, außer Kalibr-Marschflugkörpern."

Eingesetzt worden seien Kinschal-Hyperschallraketen, ballistische Raketen des Typs S-300, verschiedene Marschflugkörper und weitreichende Drohnen iranischer Bauart. Etwa 18 strategische Bomber seien in der Luft gewesen. Es hatte landesweit Luftalarm gegeben.

Selenskyj: Schwerster Luftangriff auf Ukraine

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden insgesamt etwa 110 Raketen abgefeuert. Die meisten davon seien von der Luftabwehr abgeschossen worden, teilte Selenskyj mit.

Der Regierung in Kiew zufolge kam es in vier ukrainischen Regionen zu Stromausfällen. Betroffen davon seien der Norden und Süden des Landes, teilt das Energieministerium mit.

Einschläge in vielen Städten

Über Einschläge und Schäden wurde aus folgenden Städten und Gebieten berichtet:

Im nordöstlichen Charkiw wurde mindestens ein Todesopfer gemeldet. Dort gab es zudem acht Verletzte. Bürgermeister Ihor Terechow erklärte im Fernsehen, es seien 22 Luftangriffe gezählt worden. Ein Krankenhaus, mehrere Wohngebäude und Industrieanlagen seien getroffen worden.

wurde mindestens ein Todesopfer gemeldet. Dort gab es zudem acht Verletzte. Bürgermeister Ihor Terechow erklärte im Fernsehen, es seien 22 Luftangriffe gezählt worden. Ein Krankenhaus, mehrere Wohngebäude und Industrieanlagen seien getroffen worden. In der westukrainischen Stadt Lwiw wurde den Behörden zufolge ein Wohngebäude von einer Rakete getroffen. Ein Mensch starb, drei weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Maksym Kosyzkyj, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte.

wurde den Behörden zufolge ein Wohngebäude von einer Rakete getroffen. Ein Mensch starb, drei weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Maksym Kosyzkyj, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Aus der Hauptstadt Kiew wurden sieben Verletzte gemeldet. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, eine als Luftschutzraum genutzte U-Bahn-Station sei beschädigt worden. Laut der Stadtverwaltung geriet ein Wohngebäude durch herabstürzende Trümmer in Brand. Auch eine Lagerhalle stehe in Flammen. Klitschko erklärte weiter, die Luftabwehr in Kiew sei im Großeinsatz.

wurden sieben Verletzte gemeldet. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, eine als Luftschutzraum genutzte U-Bahn-Station sei beschädigt worden. Laut der Stadtverwaltung geriet ein Wohngebäude durch herabstürzende Trümmer in Brand. Auch eine Lagerhalle stehe in Flammen. Klitschko erklärte weiter, die Luftabwehr in Kiew sei im Großeinsatz. Auch aus Dnipro wurde von Einschlägen und Schäden berichtet.

wurde von Einschlägen und Schäden berichtet. Explosionen gab es Medienberichten zufolge ebenfalls in Odessa, Chmelnyzkyj und Saporischschja.

Energieversorgung als Angriffsziel

Russland hat vor mehr als 22 Monaten seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet und beschießt immer wieder auch zivile Ziele weit hinter der Front. Im vergangenen Winter waren vor allem Objekte der Energieversorgung Ziel russischer Angriffe.

Experten warnen vor einer Wiederholung dieser Taktik in diesem Winter . Ziel Moskaus ist es, die Ukrainer in Kälte und Dunkelheit zu stürzen, um die Kriegsmüdigkeit zu erhöhen. Angriffe auf zivile Objekte gelten als Kriegsverbrechen.

