Russische Grenze: Paramilitärs als Bedrohung für Putin?

Die Opposition konnte Wladimir Putin bei der Wahl in Russland nicht gefährlich werden, weil der Kreml sie in den letzten Jahren systematisch ausgeschaltet hat. Was dem russischen Präsidenten aber zunehmend Sorgen bereiten könnte, sind paramilitärische Gruppen wie die "Legion Freiheit Russlands", die gegen Putin in der ukrainisch-russischen Grenzregion kämpfen.