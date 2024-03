Live: Zu hohe Verluste, zu wenig Reserven?

Auf russischem Gebiet ist es Kiew trotz allem wohl gelungen, drei Öl-Raffinerien in zwei Tagen mit Drohnen anzugreifen. Außerdem sollen im Grenzgebiet Freiwilligentruppen vorgerückt sein, zusammengesetzt aus Russen im ukrainischen Exil – um die Wahl in Russland zu stören, wie es heißt. Mit der Präsidentschaftswahl an diesem Wochenende will Kreml-Chef Putin seine Macht stärken.