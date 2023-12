Wie kann die Ukraine noch gewinnen?

Kampf gegen Putins Truppen: Was die Ukraine jetzt braucht

Fast jede Nacht startet Russland gerade mehrere Angriffswellen mit Drohnen und Raketen auf die Ukraine . In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag konnten 34 von 35 russische Kampfdrohnen im Anflug zerstört werden. Kiew wirft Moskau vor, gezielt der Zivilbevölkerung schaden und Energieinfrastruktur zerstören zu wollen. Bei der Luftabwehr ist die ukrainische Armee stark auf Waffensysteme aus dem Westen angewiesen. Am 21. Dezember hat die EU die letzte Tranche ihres Hilfspakets an die Ukraine ausgezahlt, insgesamt sind 2023 so 18 Milliarden Euro geflossen.

2023 setzte das ukrainische Militär verstärkt auf Drohnen unterschiedlicher Machart. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache am 20. Dezember: "Dies ist eine offensichtliche Priorität des Staates und ein sehr konkreter Weg, um das Leben unserer Soldaten zu retten". Man arbeite daran, in der Logistik schneller zu werden und die Effektivität der Drohnen zu verbessern.

Fast zwei Jahre Krieg in der Ukraine – was konnten die ukrainischen Offensiven bewirken? Wie sieht es an der Front aus? Und wie könnte sich die Rolle Deutschlands im neuen Jahr verändern – auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in den USA am 05. November 2024? Darüber spricht ZDFheute live mit Oberstleutnant a.D. Ben Hodges, der ehemalige Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa, und ZDF-Reporterin Alica Jung in der Ukraine.