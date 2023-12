Wie Russland den Druck auf die Ukraine erhöht

Präsident Putin signalisiert auf seiner Jahrespressekonferenz keine baldige Beendigung der Kämpfe in der Ukraine. 14.12.2023 | 2:53 min

In einer langen Rede am 14. Dezember bekräftigte der russische Präsident Wladimir Putin die Absicht Russlands, die Ukraine zu "entnazifizieren" . Für Putin heißt das, die derzeitige ukrainische Führung de facto abzusetzen, sowie die "Entmilitarisierung" der Ukraine fortzusetzen, was einer militärischen Niederlage der Ukraine gleichkommt.

Den Worten folgen schon Taten

Bei der Verwirklichung dieser Pläne griffen die russischen Truppen Awdijiwka sowohl von Norden als auch von Süden her weiter an und erzielten begrenzte Fortschritte. Trotz engagierter ukrainischer Gegenstöße rückt die russische Zangenbewegung um Awdijiwka immer näher.

Russland drängt Ukraine zurück

Die russischen Truppen setzten ihre Angriffe auch an der Front von Kupjansk und um Bachmut fort. Es gelang ihnen, in beide Richtungen vorzustoßen. Trotz wiederholter Behauptungen russischer Militärblogger ist eine mögliche Einkreisung von Tschassiw Jar jedoch noch weit davon entfernt, realisiert zu werden.

Die russischen Streitkräfte drängten auch die ukrainischen Truppen am linken Ufer des Dnipro bei der Siedlung Krynky zurück. Die Ukrainer halten ihre Präsenz am linken Ufer aufrecht, aber der starke russische Druck macht dies zunehmend kompliziert.

Angriffe auf ukrainische Infrastrukturen steigen

Ukrainischen Quellen zufolge feuerte Russland drei Hyperschallraketen vom Typ Kinschal ab. Diese Hyperschallwaffen werden nur in sehr geringen Stückzahlen hergestellt und sind schwer zu treffen, weil sie sehr schnell fliegen. Dies zeigt, dass Russland wahrscheinlich die Schläge gegen wichtige Ziele tief in der Ukraine verstärken wird, da die kalte Jahreszeit begonnen hat.

Ukrainische Partisanen zerstören Zug und Gleisanlagen

Am 15. Dezember sprengten ukrainische Partisanen einen russischen Güterzug in die Luft, der Munition und Treibstoff auf der wichtigen Eisenbahnstrecke zwischen Melitopol und der besetzten Krim transportierte. Aus den verfügbaren Videoaufnahmen geht hervor, dass der Schaden massiv ist: Nicht nur der Zug wurde zerstört, sondern auch ein großer Teil der Bahnstrecke, einschließlich der Bodenanlagen.

In Anbetracht des Anschlags auf einen weiteren russischen Zug auf der Bahnstrecke Russland-China am 1. Dezember, bei dem ein wichtiger Eisenbahntunnel beschädigt wurde, scheint es, dass ukrainische Saboteurgruppen Züge in die Luft jagen, die kritische russische Eisenbahninfrastrukturen passieren, um den Schaden an den betreffenden Bahnstrecken zu maximieren.