Militäranalyse: Schlammsaison in Ukraine tobt mit Wucht

Am 2. Dezember erhöhte Kremlchef Wladimir Putin per Präsidialdekret die offizielle Zahl der russischen Streitkräfte um 170.000 Personen . Somit beträgt die neue offizielle Zahl 2,2 Millionen, von denen 1,32 Millionen Soldaten sein werden.Es ist wichtig zu beachten, dass die offiziellen Zahlen nur einen Rahmen darstellen. Sie bedeuten also nicht automatisch, dass Russland 170.000 Soldaten mehr hätte; sie bedeuten nur, dass Moskau 170.000 Soldaten mehr rekrutieren kann, wenn es dazu in der Lage ist. Der Kreml geht davon aus, dass die meisten dieser 170.000 neuen Soldaten auf Vertragsbasis dienen werden. Es ist also nicht geplant, die Wehrpflicht in nennenswertem Umfang zu erhöhen.