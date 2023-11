Schützengräben: Warum Nässe für Soldaten das Schlimmste ist

Militärexperte über Kriegswinter : Warum Nässe für Armeen schlimmer als Eis ist

von Katharina Schuster 24.11.2023 | 07:45 |

Der Ukraine steht der zweite Kriegswinter bevor. Kälte in Kombination mit Nässe sei "das Schlimmste in den Schützengräben", so Militärexperte Gressel. Über die Lage an den Fronten.