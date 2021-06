War es in Ordnung, dass im Missbrauchsfall von Lüdge Tatverdächtige aus der U-Haft entlassen wurden. Warum endete Deutschlands spektakulärster Kunstfälscher-Prozess gegen Wolfgang Beltracchi mit einem so genannten Deal? Und wieso würden die Personen, die Renate Künast im Internet aufs übelste beleidigt haben, nicht sofort hart bestraft? In 5 * 15 Minuten behandelt die Mini-Doku-Serie „Alles, was Recht ist“ juristische Fragen, die gleichzeitig hochpolitisch und aktuell sind. Denn auch in der Corona-Pandemie müssen wir Antworten auf typische juristische Fragen geben. Zum Beispiel darauf, was wichtiger ist? Freiheit oder Sicherheit? Effizienz was mehr zählt.