Machtprobe am Bosporus - Die Türkei vor der Wahl

Wie stark ist die türkische Demokratie? Hat die Opposition genug Zugkraft, um Erdoğans Wiederwahl zu gefährden, ihn in eine Stichwahl zu zwingen? Wie denken die Menschen in Istanbul, Antalya und am Schwarzen Meer, im Kernland der AKP? "auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper reist in die Türkei, um sich kurz vor der Wahl ein Bild zu machen. Sie trifft den türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu zum Interview, reist in Erdoğans Heimatort Rize und besucht die Redaktion der Tageszeitung Cumhuriyet, deren Chefredakteur demnächst möglicherweise ins Gefängnis muss.