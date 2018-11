Die Themen der Sendung vom 18. Juli 2018

Die EU-Politiker in Brüssel haben sich vorerst auf gemeinsame Schritte in der Migrationspolitik geeinigt, doch viele Fragen bleiben dabei noch offen. Für das auslandsjournal sind die ZDF-Reporter an den kritischen Punkten Europas unterwegs und berichten über die Situation vor Ort: unter anderem an der serbisch-ungarischen Grenze, in Österreich, im italienischen Ventimiglia und im neuen Hotspot Spanien.