Die Themen der Sendung vom 21. November 2018

Seit den 1950er Jahren ist Tibet ein Teil Chinas. Aus Peking heißt es, China habe die Tibeter aus ihrem Elend befreit, dass unter der Herrschaft des Dalai Lamas geherrscht habe. Der Dalai Lama lebt seither im Exil in Indien. Unabhängigkeitsbestrebungen der Tibeter werden von China kategorisch abgelehnt. Die Provinz Tibet soll sich stattdessen wandeln: in ein modernes China, so, wie der Rest des Landes.