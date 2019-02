Die Themen der Sendung vom 20. Februar 2019

Krankenschwester Alina Axinia ist die einzige medizinische Fachkraft in einer abgelegenen Region im Nordosten Rumäniens. Vier Dörfer betreut sie ganz alleine. Die potentiellen Patienten: Schwangere, Alte, Kinder. Die einzigen zwei Ärzte haben in den vergangenen Jahren die Region verlassen. So muss Alina derzeit 500 akute Fälle gleichzeitig behandeln.