Die Themen der Sendung vom 27. Februar 2019

Eigentlich verhindern Sanktionen die Beschäftigung nordkoreanischer Arbeiter im Ausland. In Russland aber erhalten immer wieder Nordkoreaner Arbeitserlaubnis. Mitten in Sibirien arbeiten sie zum Beispiel als Holzfäller und spülen so dem nordkoreanischen Regime Geld in die Kassen, denn sie arbeiten für Staatsunternehmen.