Die Themen der Sendung vom 07. August 2019

Am Wochenende wurden in den USA bei zwei Schießereien 29 Menschen getötet. Wie schon so oft werden in den USA Forderungen nach schärferen Waffengesetzen laut. Doch es gibt dort eine sehr starke Waffenlobby. Die National Rifle Association (NRA) hat die Verschärfung der Gesetze in der Vergangenheit systematisch verhindert.