Die Themen der Sendung vom 18. September 2019

Am 29. September 2019 wird in Österreich wieder gewählt. Das Ibiza-Video von Ex-Vizekanzler Strache hatte die österreichische Regierung in eine Krise gestürzt. Am Ende stand der Fall der Kurz-Regierung.

Geschadet hat das der FPÖ offensichtlich nicht. Der zurückgetretene Vizekanzler Strache konnte sogar noch "Fans" hinzugewinnen.