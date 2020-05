Die Themen der Sendung vom 22. April 2020

Weltattraktionen wie die Hagia Sophia, oder der Sultanahmed-Platz, die Ortaköy-Moschee oder die Bosporus-Brücken liegen in unwirklicher Stille. An den Wochenenden gilt in Istanbul eine komplette Ausgangssperre. Sevket Sahintas ist Fotograf, und Taxifahrer.Er führt uns zu den stimmungsvollen Plätzen, wo wir andere Menschen treffen, deren Welt gerade Kopf steht.