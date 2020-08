Mit Gottes Segen ohne Maske

Hier sind Trumps treuste Wähler zu Hause. Wir treffen sie beim Gottesdienst. Wegen Corona unter freiem Himmel. Limonade oder Kaffee gibt es gratis dazu. Bibeltreue Evangelikale bei der Andacht - wie im Autokino. Trump loben sie in den höchsten Tönen, sein Mantra verfängt dort: Recht und Ordnung.



Wer Biden wählt, stimmt für Chaos wie in Portland bei den gewalttätigen Ausschreitungen - so die Logik. Das Kamerateam trifft in West-Virginia viele Trump-Fans – wie Calvin: Der Ex-Marine hat sich seinen amerikanischen Traum erfüllt. Eine Whiskey Brennerei, bei der er selbst Hand anlegt. Politisch steht er zu Trump, große Ansprüche an die Regierung hat er wie viele hier nicht. Er glaubt daran: Jeder ist seines Glückes Schmied. Und: Harte Arbeit zahlt sich aus. Hier, auf dem Land, ist es Trump trotz mancher Zweifel gelungen, sich als einer von ihnen darzustellen. Einen Kämpfer für den kleinen Mann, gegen die Elite. Die konservative Basis jedenfalls steht hinter ihm.