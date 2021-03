Die Themen der Sendung vom 31. März 2021

Im März 2020 war keine US-amerikanische Stadt so stark vom Coronavirus betroffen wie New York, wo bereits nach wenigen Wochen über 5000 Tote zu beklagen waren. Ein Jahr später ist zwar noch immer kein vollständiger Alltag eingekehrt, aber die Stadt macht vorsichtig auf und blickt zunehmend optimistisch in die Zukunft. Es gibt Massenimpfungen, mobile Corona-Test-Stationen und auch jüngere Menschen werden geimpft.