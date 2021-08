Die Themen der Sendung vom 18. August 2021

Was einst als Reaktion auf die Anschläge am 11. September 2001 begann, entwickelte sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer der größten Militärinterventionen der Welt. Die Kritik an den westlichen-Staaten und insbesondere an der USA wird durch die aktuelle Eskalation immer lauter. Auch in den Reihen der US-Army gibt es viele, die den Einsatz bereuen.