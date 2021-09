Die Themen der Sendung vom 29. September 2021

Diese Woche berichtet das auslandsjournal über Corona-Proteste in der Schweiz, Frauen in der Politik, die zunehmende Kontrolle und Überwachung des chinesischen Staates und die Folgen von Umweltverschmutzung am Bosporus.

