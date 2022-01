Die deutsche Journalistin Meşale Tolu, die wegen angeblicher Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation acht Monate in türkischer Untersuchungshaft verbrachte und 2018 nach Deutschland zurückkehrte, glaubt fest daran, dass ihr Fall „politisch motiviert war und auch politisch entschieden wurde“. Auch die deutsch-kurdische Sängerin Hozan Canê und ihre Tochter, die Kölner Sozialwissenschaftlerin Gönül Dilan Örs, wurden jahrelang in der Türkei festgehalten, auch ihnen wurde Terrorunterstützung vorgeworfen. „Wie kann man einem Menschen so etwas antun? Dass man zwei Jahre aus dem Leben dieses Menschen einfach wegradiert?“, so die 38-Jährige. Auch Gönül Dilan Örs und ihre Mutter sind inzwischen wieder zurück in Deutschland und versuchen, an ihr altes Leben anzuknüpfen, doch Dutzende andere Deutsche werden nach wie vor in der Türkei festgehalten. Festgehalten in einem Land, in dem Richter politische Urteile fällen, im Sinne des Präsidenten, der jede Form von Opposition bekämpft.