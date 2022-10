Shirley Raines hat die Organisation „Beauty2TheStreetz“ ins Leben gerufen, um Menschen in Not zu helfen. Finanziert wird diese durch Spenden, hauptsächlich ihrer Social-Media Follower. Drei- bis viermal in der Woche kommt die 54-Jährige nach Skid Row, der größten Obdachlosensiedlung der Region, schenkt den Bedürftigen warmes Essen, einen neuen Haarschnitt und Kleidung. Denn die Stadt Los Angeles tue dafür nicht genug, sagt Shirley. Gemessen an ganz Amerika, hat der Bundesstaat Kalifornien die höchste Quote an Menschen, deren Einkommen nicht ausreicht, um die Grundbedürfnisse abzudecken.