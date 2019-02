Kampf um den Élysée, Kampf um Europa

Wer von den Kandidaten am Ende die meisten Wählerstimmen auf sich vereinen kann und in den Elysée-Palast in der französischen Hauptstadt einzieht, entscheidet sich voraussichtlich erst in einem zweiten Wahlgang am 7. Mai. In diesem Wahlgang stehen nicht wie in der ersten Runde alle Kandidaten zur Wahl, sondern die beiden Kandidaten, die im ersten Durchgang die meisten Stimmen erreichen - laut jüngsten Umfragen: Le Pen und Macron. Hierbei gehen die Experten davon aus, dass sich das französische Volk nicht für die Rechtspopulistin Le Pen, sondern für den sozialliberalen Macron entscheiden wird.