Schlacht um Mossul

Seit über 100 Tagen kämpfen sich irakische Elitesoldaten mit der Hilfe von Kurden, Schiiten, der amerikanischen Luftwaffe und Militärexperten in Mossul voran. Ihr Ziel: Die nordirakische Millionenstadt von den sunnitischen Glaubenskämpfern zu befreien. Hierbei liefern sich die Soldaten in den Gassen schwere Gefechte. Es ist ein schwieriger Kampf: Überall lauern Scharfschützen des IS, viele der Straßen und Häuser sind vermint, immer wieder kommt es zu Selbstmordanschlägen, Zivilisten werden als menschliche Schutzschilde benutzt. Dennoch haben die Soldaten es mittlerweile geschafft, bis zum Ufer des Tigris in der Mitte der Stadt vorzurücken.