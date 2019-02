Politik | auslandsjournal - Wahlkampf in den Niederlanden

Der Wahlkampf zur Parlamentswahl am 15. März hat begonnen. Bisher sieht es so aus, als ob der Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner Freiheitspartei viele Stimmen sammeln könnte - doch nun entsteht Konkurrenz am rechten Rand.