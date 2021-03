Afrikas AstraZeneca-Abhängigkeit

Damit die ärmsten Länder der Welt überhaupt an Impfstoffe kommen, hat die WHO zusammen mit der Impfallianz GAVI und dem Forschungsnetzwerk CEPI die Covax-Initiative ins Leben gerufen. Die soll mit Geldern der reichsten Nationen Impfstoffe kaufen und an die an die ärmsten verteilen. 600 Millionen Dosen für Afrika, das Ziel ist 20% der Bevölkerung bis Jahresende zu impfen. Covax setzt dabei vor allem auf den preiswerten AstraZeneca-Impfstoff. Die weltweite Diskussion über Nebenwirkungen könnte vereinbarte Deals jetzt verzögern und Zugang zu anderen Impfstoffen weiter erschweren, weil die reichen Staaten den Markt leer kaufen.