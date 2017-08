Amerikas erstarkte Rechte

"Es gab auf der einen Seite eine Gruppe, die schlimm war, und es gab auf der anderen Seite eine Gruppe, die ebenfalls sehr gewalttätig war" - Donald Trump konnte sich nicht zurückhalten: In einer Pressekonferenz im New Yorker Trump Tower setzte er am Dienstag abermals Rechtsextreme und linke Gegendemonstranten gleich - ein Eklat in der hitzigen Diskussion um Rassismus und Rechte in den USA. Dabei ist Amerika geschockt von der Dimension, mit der Ultranationalisten ihre Gesinnung seit der Wahl von Donald Trump offen zur Schau stellen. Vorläufiger Höhepunkt: der größte Aufmarsch von Rechtsextremen in den USA seit Jahren.