Die Dürremonate nehmen zu, in manchen Großstädten herrscht bereits Wasserknappheit, ganze Regionen trocknen aus, wenn Nachbarstaaten Dämme bauen.



Der globale Kampf ums Wasser hat längst begonnen. Die ZDF-Korrespondenten suchen nach Lösungen in Wüstenstädten, zeigen Verteilungskämpfe und verzweifelte Bauern.



In ihrem Film "auslandsjournal - die doku: Kampf ums Wasser" bündeln die Autoren unterschiedlichste Perspektiven auf die wichtigste Ressource des Planeten.



Was passiert, wenn uns das Trinkwasser ausgeht? Wir sind umgeben von Meerwasser, doch nur ein Bruchteil der Wasservorräte auf der Welt ist Süßwasser. In der Dokumentation "auslandsjournal - die doku: Kampf ums Wasser" gehen die Auslandskorrespondenten des ZDF der Frage nach, welche geopolitischen Folgen Klimawandel, Dürre und Trockenheit haben.



In Lima, Peru, zeigt Christoph Röckerath, wie eine Wüstenstadt nach Lösungen sucht. In der Schweiz sucht Luisa Houben nach Maßnahmen gegen das Gletschersterben. In Ägypten berichtet Golineh Atai, wie am Pulverfass Nil um den letzten Tropfen Wasser gekämpft wird. Am Colorado-River zeigt Elmar Theveßen, wie Dürre und Trockenheit zu Verteilungskämpfen führen. In Kenia begleitet Susann von Lojewski Menschen, die durch den Klimawandel zu Klimaflüchtlingen werden. In Frankreich porträtiert Anna Warsberg Bauern, die mit Mega-Bassins die Landwirtschaft retten wollen. In China beschreibt Miriam Steimer, wie sich die Kommunistische Partei auf kommende Dürren vorbereitet. Und in Österreich erklärt Britta Hilpert, wie die zunehmende Trockenheit die Energiegewinnung aus Wasserkraft gefährdet.