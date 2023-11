auslandsjournal - die doku: Rückkehr nach Israel vom 14. Dezember 2023

Seit seiner Jugend hat sich Meron Mendel für Frieden in Israel eingesetzt. Doch der 7. Oktober war eine Zäsur. Zum ersten Mal seit Kriegsausbruch reist er in seine Heimat.



Begleitet von ZDF-Reporterin Jenifer Girke besucht Meron Mendel seine Familie und Kindheitsfreunde. Sie machen sich auch auf den Weg an den Gaza-Streifen, wollen Mendels jüngsten Bruder an der Grenze treffen, der in der Armee dient.



Die "auslandsjournal-Doku" zeigt verschiedene Aspekte der israelischen Gesellschaft, taucht ein in die Bewältigung eines historischen Traumas und begleitet den Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte auf der Suche nach einer Antwort, was aus dem Land seiner Kindheit wird.