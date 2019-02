Mit dem Wohnmobil durch Trump-Land

Von 2008 bis Anfang 2017 saß Donna Edwards für die Demokraten im US-Repräsentantenhaus.

Viele Experten sehen die Wahlniederlage der Demokraten bereits im Vorwahlkampf begründet: Zwar ging Hillary Clinton aus dem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bernie Sanders letztlich als Siegerin hervor. Sie war aber bereits deutlich angeschlagen. Die E-Mail-Enthüllungen, die zeigten, dass die Parteispitze von Beginn an Clinton favorisierte und Sanders keine wirkliche Chance einräumte, hatten daraufhin viele Wähler verschreckt und Partei-Mitglieder in ihren grundlegenden Überzeugungen erschüttert. Es gab Demonstrationen, Clinton wurde auch für viele Demokraten unwählbar. Dass sich Sanders schließlich hinter Clinton stellte und für sie warb, irritierte wiederum seine Anhänger.



Und so ist seitdem die Erkenntnis, dass die Demokraten wieder einig werden müssen, auch das einzige, worüber sie sich wirklich einig sind. Die Konfliktlinien verlaufen nicht nur zwischen den beiden Lagern des Vorwahlkampfes, es sind vielerlei Gruppen und Strömungen, die um den Neuanfang der Partei ringen: Die einen fordern Sanders‘ linken Kurs einzuschlagen, die anderen wollen sich an Obamas und Clintons Politik der Mitte orientieren. Manche fordern mehr Populismus, um die Arbeiterklasse zurückzugewinnen, andere dagegen einen strikten Kurs der Seriosität. Eine Gruppe will sich schon jetzt ganz auf die Wahl 2020 konzentrieren, eine andere fordert Blockade-Politik und die sofortige Amtsenthebung Trumps.