Wahlkampf in Zeiten des Terrors

Dass die Ermittlungsergebnisse zu den Anschlägen die Premierministerin in der Wählergunst sinken lassen, ist zu erwarten. Mindestens einer der drei Attentäter von London war den englischen Behörden als bekennender Extremist bekannt. Als ehemalige Innenministerin steht May in der Schusslinie, nicht zuletzt, da sie 20.000 Polizeistellen abgebaut hat. Herausforderer Jeremy Corbyn fordert daher „May alleine deshalb am Donnerstag abzuwählen“.