Sommer, Sonne, Sparpaket

Wenigstens die Strände sind voll - auch wenn laut Tourismusvertretern nur wenig Geld bei den Griechen ankommt.

Quelle: dpa

Erfolgsgeschichten wie diese machen anderen Jungunternehmern Mut, sagt Giorgos Doukidis von der Wirtschaftsuniversität Athen in einem Interview. An seiner Hochschule hilft der Professor Studenten und Absolventen dabei, ihre Ideen in die Praxis umzusetzen und sich selbstständig zu machen: "In Griechenland ist die Forschung auf einem sehr guten Level, und jetzt mit der Krise hat ein Umdenken stattgefunden. Früher wollten sogar unsere besten Studenten eine Stelle im öffentlichen Sektor. Die Krise hat geholfen, dass sich das ändert."