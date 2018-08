Ungarns Ultrarechte

Und tatsächlich gebietet Orosz in Érpatak wie ein Mini-Diktator. So werden etwa Roma, die keiner geregelten Arbeit nachgehen, zum Arbeitsdienst eingeteilt. Wer dort nicht spurt, bekommt die Sozialleistungen gestrichen. Eine Instanz, an die sich Betroffene wenden könnten, gibt es nicht. So hat Orosz über die Jahre das Dorf eingeschüchtert und seine Gegner mundtot gemacht. Und die Wenigen, die sich noch trauen, seine Herrschaft anzuzweifeln, leben unter ständigen Schikanen. Wie etwa der Mathelehrer der örtlichen Schule: Weil er gegen Orosz‘ Methoden mobil machte, ließ dieser kurzerhand die Schule schließen. Auch hier gibt es keine helfende Instanz.