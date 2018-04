Marsch für Gerechtigkeit in der Türkei

Nach offiziellen Angaben wurden seit dem Putschversuch 120.000 Staatsbedienstete entlassen. Neben zahlreicher Personen des öffentlichen Dienstes wie Lehrern, Professoren und Armee-Angehörigen wurde unter anderem auch der Vorsitzende von Amnesty International Türkei, Taner Kılıç, vor kurzem festgenommen. Die Vorwürfe sind immer die gleichen: Mitgliedschaft in der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, der Gülen-Bewegung oder eine Beteiligung am Putschversuch. So ist Kemal Kılıçdaroğlus Marsch von Ankara nach Istanbul vielleicht das letzte Aufbegehren für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in der Türkei.