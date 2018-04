Schlachtfeld Campus

Der Sather Tower der amerikanischen Elite-Universität Berkeley ragt weit sichtbar über die Dächer der Fakultäten, sein Glockenklang wie eine stetige Erinnerung an die geschichtsträchtige Bedeutung des Campus. Hier in Kalifornien ist man geübt darin, Geschichte zu schreiben. Denn: Hier entstand 1964 das „Free Speech Movement“. Wie damals droht auch heute Amerikas Universitäten ein Kulturkampf. Nur diesmal ist es die Rechte, die die Eliten angreift und den gesellschaftlichen Konsens in Frage stellt. Fällt rechtspopulistische Hetze noch unter Redefreiheit? Liberale und republikanische Lager stehen sich in der „Free Speech Week“ unversöhnlich gegenüber.