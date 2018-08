Verwitwet und verstoßen

„Wenn eine Frau auf sich gestellt ist, müssen die anderen ihr helfen“, das ist eine alte afghanische Tradition. Es ist eine Tradition, die sich nirgendswo anders besser verdeutlichen lässt, als in Zanabad, einer illegalen Siedlung auf einem Hügel im Osten Kabuls, weit außerhalb der Hauptstadt. Hier auf dem „Hügel der Witwen“ nehmen die Frauen ihr Schicksal selbst in die Hand, suchen Zuflucht vor Diskriminierung: In selbst gebauten, einfachen Lehmhütten, zwischen Schlammwegen und steilen Abhängen, leben so über 500 Frauen mit ihren Kindern in einer einzigartigen Gemeinschaft, in der sie sich gegenseitig helfen und schützen. Es ist ein Ort, der ihnen zwar kein schönes, aber jedoch ein sicheres Leben bietet, ohne Angst vor Diskriminierung und Missbrauch – etwas, was in Afghanistan viel wert ist für Witwen.