Mörderische Erziehung

Seit die Terrormiliz Gebiete in Syrien und im Irak verliert und militärisch unter Druck geraten ist, hat sie auch ihre Propagandaarbeit mit Kindern verstärkt. Forscher des britischen Thinktanks „Quilliam Foundation“, stellten fest, dass in diesem Jahr deutlich mehr Kinder medial für die Zwecke der Terrormiliz missbraucht wurden. Dabei werden die veröffentlichten Bilder immer brutaler: Es tauchen Dokumente auf, die Kinder als Henker des IS zeigen und so in Szene setzen. Dies sei ein Versuch, die eigene Widerstandskraft gegen die Luftschläge in Syrien zu demonstrieren, sagt Nikita Malik, die die Untersuchung leitete. Innerhalb des Systems, so Malik, hätten die Kinder die Aufgabe, langfristig das Gedankengut des IS zu verbreiten und die Gesellschaft so nachhaltig zu unterwandern.