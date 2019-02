Politik | auslandsjournal - Zwei-Klassen-Gesellschaft in England

Nirgendwo im Land liegen arm und reich so eng beieinander wie in Londons Stadtteil Kensington. Am einem Ende haben die Superreichen ihr Zuhause. Der andere Teil, in dem ein Hochhausbrand mindestens 79 Menschen das Leben gekostet hat, gilt als einer der …