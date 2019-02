Stolzes Sizilien

An der Ladentür klebt ein kleines Emblem, auf dem "Addiopizzo" steht, "Adieu Schutzgeld". Es ist der Name einer Bewegung, die vor zehn Jahren entstand. Eines Morgens hingen in Palermos Altstadt an Laternenpfosten, Haustüren und Schaufenstern ein paar Hundert gedruckte Zettel. Sie ähnelten einer Todesanzeige. "Ein ganzes Volk, das Schutzgeld zahlt, verliert seine Würde", stand darauf. Wenig später folgte eine zweite Aktion, immerhin schon mit mehreren tausend Zetteln, ebenfalls anonym. Heute wissen die Palermitaner, dass dahinter ein paar Studenten und Globalisierungsgegner standen, die einen Pub eröffnen wollten - und sich prompt mit den Schutzgeld-Forderungen der sizilianischen Mafia konfrontiert sahen. Aus dem Pub wurde nichts. Stattdessen entstand die Bewegung Addiopizzo, zu der heute mehr als 250 Bars, Restaurants, Läden und Hotels gehören. Die Namen der Mitglieder sind bekannt, jeder kann sie auf der Website einsehen.