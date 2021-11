Die Umwelt-Mafia agiert global und im Geheimen und ist schwer aufzudecken. Johan von Mirbach und Jan-Philipp Scholz reisen an die Tatorte. In der Ukraine, den USA und in Ghana dringen sie immer tiefer ein in ein perfides System aus Korruption, Geldwäsche und Einschüchterung – und stoßen dabei auf einen vertuschten Mordfall.