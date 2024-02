auslandsjournal vom 21. Februar 2024

Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sendet das "auslandsjournal" eine monothematische Spezialausgabe.



Wie hat der Krieg die Ukraine, Russland, aber auch seine Nachbarn verändert? Diesen Fragen gehen Antje Pieper, Katrin Eigendorf und Armin Coerper in ihren Reportagen nach.



Armin Coerper berichtet, wie die Menschen in den russisch besetzten ukrainischen Gebieten leben, wie ihr Alltag aussieht, welche Wünsche und Ziele sie haben.



Katrin Eigendorf begleitet den Krieg von Beginn an von vor Ort, sie reist immer wieder in das Land, berichtet von Überlebenskampf und Wiederaufbau, trifft militärische und politische Entscheidungsträger. Für ihren Film zum zweiten Jahrestag spricht Katrin Eigendorf unter anderen mit dem Generaloberst Oleksandr Syrskyi. Er ist Befehlshaber des ukrainischen Heeres und einer der Top-Strategen der Armee. Welche Erfolgsaussichten verspricht er sich, und wie steht es um die Motivation seiner Soldaten?



Antje Pieper reist in zwei Länder, für die der russische Angriff auf die Ukraine einen Wendepunkt darstellt: Finnland, wo seit Kriegsbeginn Angst vor dem großen Nachbarn herrscht. Nach jahrzehntelanger Neutralität hat das nordische Land Schutz in der NATO gesucht. Und Georgien, das einen Angriff Russlands in den vergangenen Jahren bereits erlebt hat. Seit dem Kaukasuskrieg 2008 hat Georgien den Zugriff auf zwei Regionen verloren – rund 20 Prozent des eigenen Staatsgebietes. Entsprechend groß sind heute die Vorbehalte gegen die vielen russischen Kriegsflüchtlinge im Land.



Vertieft werden die Reportagen durch Schaltgespräche von Antje Pieper mit Armin Coerper und Katrin Eigendorf.