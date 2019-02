außendienst bei Amerikas Abgas-Rowdies

Ursprung der schwarzen Wolken: Das Traktorpulling. Ein möglichst großer Traktor zieht möglichst viel Gewicht möglichst weit. Größere Benzinpumpen sollen dabei die Leistung erhöhen.

Quelle: Antti Leppänen

So schließen die Rowdies an ein Milieu an, das Demonstranten jeder Art für Vaterlandsverräter hält, jede Regulierung des Waffenbesitzes verteufelt und Klimawandel und Erderwärmung per se als Verschwörung abtut. Seit Jahren etwa begehen tausende Amerikaner anstelle der WWF-„Earth Hour“, in der Unternehmen und Bürger weltweit symbolisch für eine Stunde den Energieverbrauch senken, die „Human Achievement Hour“: Sie lassen aus Trotz alle verfügbaren Geräte laufen und verbrauchen so möglichst viel Energie.