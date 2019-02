Bye-bye, Bhumibol!

Auch im Ausland sorgte der designierte König in der Vergangenheit für Skandale. Wegen einer Auseinandersetzung blockierte er das Flugzeug eines chinesischen Politikers mit seinem Privatjet, 2011 wurde dieser wegen Schulden kurzzeitig in München gepfändet. Am Bekanntesten sind jedoch die Bilder vom Münchener Flughafen, die Vajiralongkorn bei der Begrüßung von Soldaten zeigen – im Tank-Top, dabei zahlreiche Tattoos entblößend. Vor allem in den sozialen Netzwerken sorgten die dabei entstandenen Aufnahmen für Aufsehen, woraufhin Bangkoks Regierung einschritt, sie zu Fälschungen erklärte und verbot. Denn: Kritik an der Monarchie ist strengstens verboten. Ein Verletzen des Gesetzes gegen Majestätsbeleidigung kann eine Haftstrafe von bis zu fünfzehn Jahren zur Folge haben und führte zu der Verurteilung eines Facebook-Nutzers zu 70 Jahren Gefängnis.