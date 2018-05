Das gefährliche Spiel mit der Bombe

Am Sonntagmorgen erschütterte ein Erdbeben die Welt – sowohl geographisch, als auch politisch. Kim Jong Un, Epizentrum der politischen Erderschütterungen, bestätigte die erfolgreiche Durchführung des Tests einer Wasserstoffbombe, dessen Detonationskraft sogar in Deutschland messbar war. Was folgt, ist ein weltweites Nachbeben der Fassungslosigkeit. Drei Tage nach Eintritt des verhängten Reiseverbots für US-Bürger in das kommunistische Land hat der Konflikt somit eine neue Dimension erreicht.