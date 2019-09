Diese Woche berichtet das auslandsjournal über die Folgen des Klimawandels auf Grönland, die FPÖ vor den Wahlen in Österreich, die Flüchtlingssituation in der Türkei und im außendienst über Häuser aus Plastikflaschen in Uganda.

Beitragslänge: 29 min Datum: 18.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.09.2020 Video herunterladen