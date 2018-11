Politik | auslandsjournal - Die Sternenjäger

Wenig Luftverschmutzung, wenig künstliches Licht und 5.000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel – nirgendwo kann man so gut ins All schauen wie in Chile. Das ALMA-Observatorium ist eines der ambitioniertesten Astronomieprojekte, die jemals gestartet wurden.