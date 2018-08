Fluch der Karibik

Nach dem Sturm zeigt sich nun das ganze Ausmaß der Zerstörung.

Anguilla, normalerweise bekannt für kalkweiße Strände, welche die Insel an insgesamt 19 Kilometern säumen, sowie das glasklare Wasser mit seinen bunten Korallen. Hier, wo jedes Jahr Touristen und Prominente bei karibischem Rum in der Sonne entspannen, sieht nichts mehr aus wie vorher. Es gibt ein Todesopfer. In dem Hauptort The Valley wurden 90 Prozent der Gebäude zerstört und die Strom- und Wasserversorgung brach zusammen. Tausende Einwohner stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Es trifft besonders die, die ohnehin wenig besitzen.