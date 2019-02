Flucht aus dem Kim-Regime

Die Tage des Kim-Regimes sind gezählt, da ist sich der geflüchtete Ex-Botschafter Nordkoreas, Thae Yong-ho, sicher. Nach seiner Flucht vergangenen Sommer aus London nach Südkorea, übt er nun offen Kritik an seinem Land. Im ZDF-Interview prophezeit er dem Machthaber Kim Jong Un ein schleichendes Ende seiner Diktatur. Hinweise dafür gibt es für ihn viele: Die Menschen würden mutiger, setzten sich über erste Verbote hinweg. Verkäufer auf den Märkten ließen sich den Verkauf von Schmuggelware nicht mehr so einfach verbieten. Immer mehr Nordkoreaner schauten eingeschmuggelte Filme und südkoreanische TV-Serien. Ihnen würde langsam klar, dass Südkorea kein armes Land sei, wie man es ihnen schon in der Schule weisgemacht habe. Sondern ein Land, in dem die Menschen frei seien. All dies wusste Thae Yong-ho - er wollte nicht mit seiner Familie in das Kim-Regime zurückkehren.