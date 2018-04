Hilferuf aus Italien

Auch Deutschland ist betroffen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die Flüchtlingskrise zum Wahlkampfthema machen. Er erinnerte an 2015, als mehr als eine Million Flüchtlinge „weitgehend unkontrolliert“ nach Deutschland kamen. Schulz schlägt vor, dass andere EU-Staaten Italien gegen finanzielle Unterstützung von der EU-Kommission Flüchtlinge abnehmen. Deutschland will er davon aber ausnehmen: "Jetzt sind die anderen EU-Mitgliedstaaten dran!" Diese Woche reist Schulz nach Rom um dort mit Ministerpräsident Paolo Gentiloni über Sofortmaßnahmen in der Flüchtlingskrise zu beraten.