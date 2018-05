Deutsche Kühe für Katar

Angekommen: Deutsche Kühe in Katar.

Vor der Krise gab es in Katar wenig Interesse an der Landwirtschaft. Importiert wurde vor allem aus dem benachbarten Saudi-Arabien. Durch die Blockade dann die Kehrtwende: Großzügig wird in den Aufbau von Betrieben investiert, um unabhängig Milch produzieren zu können. Innerhalb weniger Wochen stehen die ersten vollklimatisierten Hightech-Ställe. Sie gehören zu den modernsten der Welt, meint Ramis Al Chajat, Inhaber der katarischen Farm. Die Klimaanlage sorgt für 25 Grad, Ventilatoren verströmen eine leichte Brise in den Hallen. „Den Tieren wird es bei uns besser gehen als in Europa“, so seine Analyse.